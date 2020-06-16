Q：我正在追求一個女仔，她從外國回流，很健談和多見識，她在共同朋友圈中被認定是開放型的「竹星妹」，她亦接受別人這樣看她。有晚我和她約會，愈談愈深入去到性話題，她談到讀中學時問老師穿甚麼顏色內褲結果被罰，我談男仔會自娛和睇色情片，然後問她如何發洩性慾時，她表情尷尬，只說男女都有性慾。我談到曾和中學同學想失身又不敢找性服務時，她就反感了，罵男人下流。我知闖禍，立即強調只是想過並沒有光顧，但她還是很嬲和急急走了，至今都不肯再約會。分享性話題有錯嗎？踩到她的底線嗎？

Sam

A：男女之間分享性私密未必是錯，但閣下似乎被女方向來被眾人賦予的開放形象標籤所蒙蔽了，未曾深入了解她的真實個性和取態，便貿然深入談性的事情，這無疑是錯誤的溝通方式，被一些刻板印象誤導了。

初次約會，縱使閣下急於追求對方，仍得循序漸進，話題大方得體，從更闊的生活層面上去互相了解，太快進軍性話題，其缺點是內容太敏感，易使女方誤會男方是色中餓鬼，印象打折扣。

不是說男女交往完全不能談性，但應該懂得分層次，以及了解每個人對於性與情慾的包容度各有差異。譬如說，往日捉弄老師明顯較「離身」，再分享重溫也只是一則性笑話，較容易「聽入耳」。然而，當涉及到個人的「貼身」提問，例如自慰、破處、光顧性行業、與舊時伴侶的性生活等，某些事情雖已是過眼雲煙甚至沒真實發生，卻每每對於很多男女來說是較難於啟齒的。試想，反過來突然被女性追問，也未必是每位男性也可以暢所欲言、有問必答。

嘗試分享性軼事時，單方或雙方出現不愉快感覺，應該立即停止，以免令對方反感。閣下的確慢了半拍，當她不欲回答關於女性自慰的話題時，本應即時終止性話題了。負面看，是次談論有可能留下了污點，正面看就是閣下更明白對方的性底線，例如原來她接受不了男性要求她披露自慰私隱；談及召妓，即使是年少時候想想而已，她亦不能接受。如此，這可使你了解到她的性態度，以後在言行方面便可加倍謹慎了。禍從口出，縱然彼此有機會發展，有些事情還是說不得的，至少是不能過分赤裸裸的透露吧！經一事長一智，看來閣下需就是次失言，向她誠意道歉，希望她答允繼續約會吧！

李偉儀