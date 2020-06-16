新片幾經波折終上映　衛詩雅問投資者係咪親生爸爸！

藝人衛衛詩雅席電影《淑女愛漫遊》首映禮，她稱該片已是兩年前拍攝，上映日期一改再改，波折重重：「去沖繩參加電影節，遇正當地麻疹大爆發，後來香港首映因為社會運動，連間戲院都閂埋，之後改咗另一日，但因為疫情而改期，今次已經係第三次，終於做到首映，我之前都有少少擔心會唔會又改期。」

不過，拍攝過程就非常開心，衛詩雅期間一度問劇組竟究投資者是否自己爸爸：「因為真係對我好好，我哋套戲喺東京拍攝，拍得好輕鬆，連男主角都畀我揀，我揀咗唐禹哲，因為我第一套劇就係同佢合作，大家好好朋友，而且佢喺日本都多人識，我好多謝佢，佢以友情價客串咗兩日戲，佢原本拍緊節目好忙。記得有日我準備埋位前喺間滑板店前睇滑板，監製問我咁鍾意點解唔買，我話因為太貴，監製話我哋買畀你，可以當係道具。事後公司同事問點解你唔去睇車同睇樓，哈哈！」

電影講述衛詩雅失戀後到日本，並遇上新戀情，她坦言現實中也試過旅行有艷遇：「我一個人去台灣旅行，報名學滑浪，有個北京男仔又係一個人報名，佢對我好熱情，但我唔鍾意佢，所以冇發展。」提到好友陳家樂跟連衛詩雅拍拖，問她會否想有另一半？她即扮作不知情：「係咩？佢有另一半？我其實同佢唔係好老友。（佢最近係咪好風騷？）佢向來都風騷。我唔知呀！大家都忙。」她稱拍拖隨緣，但希望對象是圈外人：「如果佢係圈中人，同人拍親熱戲，我睇到會打死佢，我自己就拍得，佢唔拍得，我係好霸道。」

另外，周祉君（Aaron）與李任燊（Kyle）都有出席首映，兩人分別飾演居住日本的台灣人與馬來西亞人，所以對白夾雜多國語言，Kyle大讚Aaron日文不俗，在日本拍攝時要出外用膳全靠對方點菜，Aaron笑言以前睇卡通學日文。