為轉型爭班底　趙麗穎楊冪搶做劇霸

內地女星趙麗穎及楊冪同是85後又是最強「劇霸」，10年多來因互視為競爭對手而傳不和，有指兩女近年不約而同密謀改戲路，拒以拍偶像劇搶收視，最令人覺得「不是冤家不聚頭」是竟邀同一劇班底助轉型，兩位「收視雙后」以前、今後似乎都會繼續鬥。

有「千萬點擊女王」之稱的趙麗穎早前在內地劇《有翡》煞科時突然淚灑片場，又鄭重向劇組道別，情緒激動哽咽說：「大家辛苦了，我們是最棒的。」之後再說一句：「江湖再見」，惹來產後淡出幕前之揣測。有傳她並非息影而是轉戲路，未來以「大滿貫視后」孫儷為目標，意味着《有》劇可能是她以偶像掛帥的告別劇。

年屆32歲的她，自感不能長期單賣顏值及靠偶像劇吸粉絲，認為改變戲路以具個性化的代表作才是長保人氣及關注度之計，故趁婚後和生B停工一年期間，已密謀改變「作戰」策略，第一步就是覓能助她事業更上一層樓的夥伴，因此早前秘會曾合作的《金婚》電視劇導演鄭曉龍傾合作，而鄭曉龍更是捧孫儷坐上實力派女星一姐的《甄嬛傳》及《羋月傳》的導演。

至於被視為趙麗穎「宿敵」的「高流量女王」楊冪除開製作室捧新人外，揀戲策略亦有改變，雖早前視為「轉型力作」的新劇《謝謝你醫生》，受新冠肺炎影響而傳劇組暫時解散，但機會總留給有準備的人，有指她再接再厲傳將接拍另一齣劇《別抱怨這日子》，而編劇正是曾橫掃電視劇頒獎禮各大獎的《金婚》王宛平，有網民指楊冪和趙麗穎情傾同一班底相當有緣。