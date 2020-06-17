視后離巢買少見少　李佳芯唐詩詠繼續留守

隨着佘詩曼、胡杏兒及楊怡等近年相繼離巢，留下效力的無綫視后買少見少。佘詩曼是首位雙料視后，2016年離開無綫後自組工作室北上發展，2018年憑內地劇《延禧攻略》「嫻妃」一角人氣急升，算是離巢後最成功的一位。

另一位視后胡杏兒於2015年離開無綫，2017年與內地女星孫儷合拍劇集《那年花開月正圓》後成功打入內地市場，翌年更自組工作室全力在內地發展。杏兒去年誕下細仔，加上受疫情影響未能北上工作，故近期留港相夫教子，早前參演ViuTV新劇《熟女強人》。至於仍是自由身的楊怡，2016年離開無綫後曾演出舞台劇《我和春天有個約會》，今年4月誕下「小珍珠」後專心照顧囡囡，盛傳她有意復出，現正物色劇本，靜待時機。

仍然留在無綫效力的視后有李佳芯（Ali）和唐詩詠，Ali早前因捲入政治風波被雪藏，慘被飛出《BB大晒》及《白色強人2》，近日終有望走出雪櫃，除了有份演出的劇集《殺手》即將播出外，更有傳有份拍攝重頭劇《兒童醫院》。至於唐詩詠備受力捧，擔正《唐人街》、《白色強人》及《解決師》等多部劇，近日忙於拍攝《超能使者》。