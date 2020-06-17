生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 某人透露你私生活，使你十分氣憤，勸你凡事都是看開點，毋須動氣。

牛：→ 今天或遇上口甜舌滑表裏不一的異性，小心提防對方甜言蜜語。

虎：→ 你的固執性格造成不便，旁人亦有微言，今天隨直覺辦事反而萬無一失。

兔：↓ 今天要小心，會有惹人生氣的可能，發生不必要爭執，小心禍從口出。

龍：↓ 很易懶散的一天，工作表現退步，付出的努力逐漸減少，小心上司責備。

蛇：→ 工作上可能有不易受控制的事，不要氣餒也不應對抗，以平常心對待吧！

馬：→ 職責開始加重，不妨請資深的同事援手，集兩人智慧，可找到省時方法。

羊：↑ 財運有好轉，在商言商每個決定也是錢，你的理性要戰勝感性思維才成。

猴：→ 下午抽些時間，集中精神，讓你全力完成籌劃已久的工作，必可成功。

雞：↑ 是日沖煞，凡事太心急會失方向感，萬事拖慢來做，勝過出現錯漏。

狗：★ 今天是萬事順暢的一天，所有事情也能處理得很好，讓你感到生活愉快。

豬：↑ 早前擱置的事，現今情況有變，適宜再次開展，今天行動必會順利。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌