白羊：事業運雖不俗，但辭令及思考力稍遜，文書、運輸、傳訊、溝通等需多加留神。

金牛：財運或較不穩，開單、簽約．以及出勤、公幹、出門及海外項目等，需多予耐性。

雙子：人氣稍遜，已婚或同居朋友，伴侶或較任性，宜多予包容，多予關懷和體貼呵護。

巨蟹：精神狀態欠佳，對感情生活的投入感或較偏低，宜多加放鬆，與伴侶保持溝通。

獅子：體能稍遜，工作壓力或會較大，宜多予耐性，注意合作及人際關係，進度將更佳。

處女：家庭及事業運略為不穩，不論公私，大事不宜。若需進行重大決策，宜多尋意見。

天秤：情緒或略有不穩，出勤、公幹、海外項目等，注意溝通、文書及傳訊等工序情況。

天蠍：辭令及思考力稍遜，不論公私，多予耐性，小心聆聽為佳，人際關係將更為和順。

人馬：財運稍遜，戀愛運略為不穩，感情、金錢及子女等問題或會較頻，宜多包容體諒。

山羊：人氣及體能略為不穩，工作壓力或會較大，宜多休息多加放鬆，避免過分緊張。

水瓶：人緣、社交及桃花運稍遜，親子、社交及感情關係或較不穩，宜多予耐性與包容。

雙魚：情緒稍遜，社交心理偏低，人事及溝通問題或會較頻，留在家中休養生色也不俗。