做老竇後首個父親節　羅仲謙話楊怡會有嘢搞

藝人羅仲謙、滕麗名、陳豪日前於土瓜灣為無綫劇集《陀槍師姐2020》拍攝，謙仔以一身背心打扮拍攝動作戲份，更被人用槍指嚇，他表示該劇是他從影以來最多動作戲的一套電視劇，又指自己負責武戲，而陳豪則負責文戲，更透露之後要拍攝一場跳樓戲，問開劇至今有否減磅時，他謂：「都瘦咗，呢幾日捱咗幾晚通宵戲，返到屋企就啱啱天光，睇埋BB食飽奶就瞓。（點解唔順便餵埋奶？）返到去老婆都餵緊，自己都有抱吓BB。」

講到本周日便是他榮升父親後第一個父親，到時會否有假放？他說：「都冇，其實自己都冇乜話慶祝父親節，（老婆楊怡可能畀驚喜？）第一次相信老婆都會搞啲嘢嘅，早排BB有啲唔舒服，我覺得最緊要都係小朋友健康，以前未做人爸爸，會話人使乜咁緊張，而係就算佢生粒暗瘡、有聲咳自己都會緊張。」說到之前BB患病，太太是否很擔心時，謙仔即大讚老婆是「全能媽媽」，他謂：「雖然有陪月，但係佢已學咗八、九成，所以好放心，（準備生第二個？）要休息最少八個月至一年，我呢套劇拍到月尾，七月頭要再開劇。」

至於陳豪及滕麗名的造型就相當搞笑，雖然他們都是警察，但當日造型就似足做運動一樣，而且色彩繽紛。講到謙仔指自己最多動作戲，陳豪亦表示自己都不少，劇中再次飾演陳三元一角的阿滕又笑言：「佢呢啲係高手嚟，兩下就搞掂，而我就咁高級，唔係要我打呀！」此外，今次阿滕可謂有另一大挑戰，就是要說泰文對白，當日場口就是說二人擔任臥底，深入虎穴，阿滕之前努力背泰文對白：「我依家發夢都識講泰文！」