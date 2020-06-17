【星星蜜語】競爭，是為了守護本來擁有！

「競爭和守護」看似是兩大陣營，其實只是各自想守衞本來所擁有的一切，如何和而不同？實在是大學問。（設計圖片）

由現在至7月1日，「競爭和守護」是這兩星期社會的大氣候。各組織、不同背景人士、群體裏的一些人，會很着意與人比較、比試、抵禦；但這種競爭並非要爭奪別人甚麼，而是為了鞏固自己的位置，捍衞自己本來擁有的。表面雖不和諧一致，但也是每個人讓自己的界線清楚被看見，各自保存本屬於自己的空間，目的是希望彼此尊重，誰也不侵犯誰。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座

一向愛衝愛說的你們，這段日子會顯得較為沉着和忍讓。未必常常清楚自己在想甚麼，但給予空間去沉澱和休息，你們就會更快回復朝氣。

金牛座、處女座、山羊座

你們一向很懂得尊重別人的空間界線，這個優點在人群裏面，更易受人喜愛，喜歡與你們合作和溝通，而你們的務實也能解決一直紛擾着的問題。

雙子座、天秤座、水瓶座：這期間你們會傾向「想太多，做太少」，思考是需要的，但也要有行動和實質計劃推動事情，以免讓事情一直停滯。有時小小的行動已幫到你看見下一步的路徑。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這段日子你們是最怡然自得的。別人有幾多競爭，你們仍然氣定神閒，不急不忙反而帶給你優勢，靈感和力量隨之而來，只要你們稍加行動就達到你們心目中所想的

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）