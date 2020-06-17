LG 88吋 OLED 8K電視　貴氣旗艦

今年是科技界重要一年，流動網絡進入5G時代，影音界亦邁入8K領域。而日前LG也終於把旗艦級8K電視引入香港，同期仲有各款4K OLED TV選擇，正式宣布電視大戰開打！

30萬影院級作品

先說旗艦級Signature OLED TV ZX系列，擁有88吋OLED屏幕，先天已帶來影院級視覺震撼，而且其最薄處僅有7.8mm，比不少手機仲要薄，加上下方配備可供走線的白銀色座架，整體外觀似藝術雕塑過於數碼產品，放在屋企平添不少藝術氣息。技術上，它支援「Real 8K」輸出，解像度高達7,680×4,320，同時每點自發光像素能獨立控制光暗，帶來精確寬廣的色彩範圍。以8K影片實測，發覺畫面極為細緻，明暗層次足夠，黑位細節盡現，完全對得起其接近30萬元的售價。

8K以外，它也有不少優化技術，例如內建三代α9人工智能影像處理器，不但能把FHD或4K訊源升頻至8K，還能消除畫面訊噪，在保留細節的同時令畫面更趨平滑。另外又有Dolby Vision IQ及Filmmaker Mode技術，前者按照環境而調節HDR畫面光暗，後者則微調色彩、對比與畫面比例，呈現出更真實、更具菲林味道的電影感，睇戲必開！

貼牆名畫OLED

比起8K只有一個型號「一夫當關」，LG的4K OLED TV陣容鼎盛得多，單是掛牆式GX Gallery系列就有55吋、65吋及77吋3個尺寸選擇。此系列最大賣點是能夠模仿名畫，例如附有無縫掛牆架，安裝後機身可完住貼近牆壁 ; 與之同時又內置了Art Gallery功能，預載了6個主題的Masterpieces Painting，當中包括66張畫作及兩段窗景影片，官方還會不定期更新藝術作品，自問有生活味品的用戶不妨考慮。

無閃屏電競專用

Game迷打機愈來愈追求畫質，LG CX系列今年追加48吋型號，是全球最細的OLED電視，兼容Nvidia G-Sync及VRR幀率調整技術，可以接上電腦當作電競顯示器使用，輸出無閃屏、無撕裂的逼真遊戲畫面，大大提升沉浸感。現凡於6月10日前在指定零售點購買，更可獲贈Apple 32GB Wi-Fi版iPad乙部。