爆紅Matthew Williams　入主法國時裝大牌

相信對好多時裝迷嚟講，高級時裝品牌換創意總監就好似小朋友玩音樂椅，呢個起身就輪到下個坐低，音樂一響又再次換位。兩個月前Clare Waight Keller約滿3年離開GIVENCHY後，外間一直猜測到底邊位會接任掌舵人一職？答案日前終於揭曉，執掌品牌帥印的就是1017 ALYX 9SM主理人Matthew Williams。

對於這位與Kim Jones及Virgil Abloh關係友好的人氣設計師當選其實絕不意外。由早年自家品牌1017 ALYX 9SM採用標誌性的過山車腰帶扣運用到各款配飾成為搶手單品，再到被DIOR MEN、MONCLER GENUIS及NIKE的邀請聯名合作，都足見他於時裝領域的設計功力，於潮流界及時裝界同樣備受追捧，曝光率亦相當高。他為GIVENCHY操刀的男女裝系列即於10月登場，大家不妨拭目而待Matthew Williams主理下，會否再次為品牌帶來高峰。