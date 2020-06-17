Father's Day　開開心心乾杯

這個星期日便是父親子，相信不少子女都會選擇送酒給爸爸，而在這個特別節日，父親也樂意和子女乾一杯。不少品牌近日也相繼推出烈酒、餐酒等新品，部分更是限定禮盒，應該能氹得爸爸歡喜。

刻名永留存

如果想為爸爸帶來一份獨一無二的驚喜，打造一瓶專屬靚酒應該是不錯之選。於6月份內，在指定專門店或網站，購買法國干邑品牌的X.O，就可以享有刻名服務，爸爸收到一定高興。另外，品牌亦推出「Oh So Classic雞尾酒特別版禮盒」，除有一瓶V.S.O.P外，還有一個量酒器，可以盛特定分量的酒來調混雞尾酒之用。

挑戰味蕾

如果爸爸偏愛蘇格蘭風味威士忌的話，有蘇格蘭威士忌品牌推出特別版三重奏禮盒，有3瓶風格各異的威士忌。此外，禮盒內沒附有任何說明，只有一個QR Code，原來只要掃描禮盒上的這個QR Code，可即時玩數碼互動遊戲，利用五官感受佳釀的風味，帶來一個全新的品酒體驗兼考驗自己的味蕾，未知爸爸會不會接受這種挑戰嗎？

異國風佳釀

如果想試新品，來自雲南喜馬拉雅山腳下的葡萄酒品牌或許啱心水。以Cabernet Sauvignon、Cabernet Franc、Syrah和Petit Verdot葡萄釀製，並於香港進行品酒調配工作。酒色深沉，帶煙熏、雪松木、黃色熱帶水果和紅色果實香氣，入口柔和而餘韻猶長，用來配牛肋骨、吞拿魚扒或牛肝菌鍋等都唔錯。

消暑氣酒

如果爸爸怕熱，英國氣酒品牌早前推出的氣酒或許可以幫爸爸降溫消暑氣！品牌早前推了全新白氣酒和粉紅氣酒，以自家酒莊種植的葡萄釀製，屬頂級特定年份佳釀。前者帶柚子、牛軋糖和礦物香氣，入口有蜂蜜、烤堅果等氣息。而後者的粉紅氣酒則有紅色水果和花香，帶點烤杏仁的香氣，餘韻悠長，用作食物拼配相當合適。