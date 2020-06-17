失聯多年重遇　馬浚偉上山詩鈉憶往事晚晚劈通宵

藝人馬浚偉近期忙於排練他的第三個舞台劇《男人40 CEO》，與此同時亦繼續為其製作及主持的電視節目《緣來自咖啡》進行拍攝，近日邀請了相識25年的好友上山詩鈉擔任嘉賓。

馬浚偉回想當年一起飲酒吹水的日子﹕「當年我哋有個歡樂四人組，我、Anna（上山詩鈉）、尹錦輝同埋甄楚倩，成日約埋飲酒吹水，無所不談，呢段日子真係好開心亦好難忘。」

他笑言那時年少輕狂，飲酒飲到傻，往往飲至通宵達旦：「呢段飲酒友情好難忘，大家都年輕、都真心。今日同Anna傾偈，一下子所有回憶返晒嚟，Anna依然健談，有嗰句講嗰句，毫不掩飾，真情流露，冇見咁多年，覺得她仍然咁可愛，真到爆！」

上山詩鈉亦很開心老友重聚，勾起許多以前一起的日子：「好似回帶咁樣，飲酒飲天光嘅畫面重現眼前，好好笑亦好回味。見番佢真係好開心，好佩服佢嘅積極人生態度，不斷學習不斷進步，又多方面發展，好厲害。」

馬浚偉表示與上山詩鈉失聯多年，因為彼此都換了電話，猶幸去年在機場相遇，大家見面即時來個擁抱，交換近況，恢復了聯絡﹕「今次好開心邀請到佢做嘉賓，證明25年友情經得起時間考驗，真係感恩又開心。」兩人承諾再約飯局，重組歡樂四人組。