本日日本：唔怕炎夏！必穿超爽風扇衫

天氣咁熱，出街已經夠難頂，從事戶外工作的朋友更慘、要長時間抵抗高溫，必定要準備一些「法寶」。日本電器品牌Iris Ohyama最近推出的「風扇衫」，絕對是炎夏戶外工作的好幫手！

這件「風扇衫」名為Cool Wear，採用了品牌累積銷量達700萬部的Circulator系列風扇技術，兩把風扇一左一右，每把配備9塊扇葉，可以將外面大量空氣抽入，並將驅動的噪音減至最低。而風扇僅厚34mm，由100%聚酯材料製成，設計纖細輕便，穿着的時候不會阻礙活動。有四段風量調節，調節風力的按鈕採用凹形設計，可防止不小心按到。而衫內更特設電池的存放袋。Cool Wear分「PRO」及普通款，各有長袖版及無袖版，PRO系列為了可讓風更容易由風扇引導至頸部，衫背特別採用了網狀物料內層，不停流動的風讓身體保持涼爽。而長袖版的衫身與衫袖連接位置使用有彈力的黏貼帶，可以防上漏風，無論戶外工作、郊遊、釣魚、打波等都可以涼浸浸啦！價錢方面，普通版長或無袖各售9,980日圓起、PRO版無袖售14,980日圓起、長袖售15,400日圓起。