Robynn單飛出新歌　感動到眼濕濕

組合Robynn & Kendy（R&K）休圑後，Robynn（葉晴晴）以單飛身份推出第一首主打《Lost Forever》歌，更落足本錢一次過拍攝了兩首歌曲MV，新歌以唯美手法呈現世紀末情歌。

離開「舒適區」成為獨立歌手，她覺得最大轉變是所有事都要「一腳踢」，除了音樂、MV製作、形像設計、歌曲宣傳等都要處理，坦言：「的確萬事起頭難，幸好遇到不少好友出手幫助，終於排除困難，第一個『BB』終於選定出世，感動到有點眼濕濕。」

她最要多謝的就是負責「助產」的MV導演張蚊，笑言當日「膽粗粗」親邀請對方助陣擔任導演，沒想到對方一口答應，並度身訂造兩首MV延續故事，效果非常滿意：「感激我遇上如此細心又專業的團隊。」她的攝製團隊為兩首MV選定在城門水塘及南丫島取景，雖然為捕捉靚景而冒熱加驟雨步行近一小時，不過辛苦都覺得值得。

Robynn的新作品讓樂迷感覺超意外，因選擇全英語的作品回歸，她解釋：「因為我以往創作的Demo多數以英文為主，舊公司要顧及市場需要而另覓填詞人填上廣東歌詞，但既然現在自己掌控音樂事業，我亦想任性一次。」Robynn又指「R&K」這品牌一定永遠存在。