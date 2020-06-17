極上簡潔主義　性價比之選

UNIQLO貴為全球知名的日本服飾品牌，多年來一直保持親民定價成為大家衣櫃必備，與此同時UNIQLO近年亦積極與不同時裝品牌聯名合作，務求在簡約舒適的既定框架下創造出更多具時裝味的服飾設計。繼早前與Engineered Garments及JW ANDERSON聯名打造的服飾登場後，今夏再度與Theory攜手打造聯名系列；驚喜度實在談不上，畢竟雙方都曾經合作過多次（2012年、2016年及2017年），但至少此聯名系列仍然可以保持到簡潔優雅的風格。

雖然Theory於2009年經已被UNIQLO全資收購，所以UNIQLO x Theory聯名系列實際上都是左手握右手，而且兩牌的設計風格都是追求簡約，但並不代表這回聯名系列不值一提。今回合作主要以百搭易襯的Polo Shirt作主打，採用UNIQLO AIRism物料為服飾帶來清涼舒適感，而剪裁及配色則體現出Theory對於細膩設計的追求，同時系列亦有推出大地色系的Kando Pants及Kando Shorts作配襯。對於追捧開大大個Logo掛心口的十八廿二，這類辨識度低的設計確實唔夠吸引，但如果你是三十中到尾的「退役潮人」，只求每天可以簡潔利落出門示人，呢類性價比極高的設計絕對值得捧場。