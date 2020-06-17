《那些我愛過的人》恰蘇皓兒 惡女4人幫原來係佢哋

由組合As One成員跳入無綫拍劇嘅蘇皓兒（Chloe），喺熱播劇《那些我愛過的人》中表現亮眼，尋晚嗰集就講到佢被4個同學欺凌，雖然呢幕只有好短時間，但係就引起網民討論，呢幾位惡女係何方神聖呢？

李寶珊

現年23歲嘅佢透過無綫嘅big big channel同節目《#後生仔傾吓偈》成為KOL，不過後來喺上年7月退出節目，佢拍《那些我愛過的人》之前就參演過《救妻同學會》！而喺今年情人節時，就上載同另一半合照，自爆同無綫女藝員、喺《十八年後的終極告白》飾演楊秀惠老友Jackie嘅孟希璘（Ball）拍拖，宣布出櫃！

李寶君

佢係李寶珊家姐，兩人係孖生姊妹仲非常似樣！佢除咗同阿妹一樣參與過《#後生仔》外，2018年，佢同過咪神彭慧中一同擔任《流行都市》「潮流特區」主持，劇集方面，就只有拍過《那些》！佢同阿妹共同進退，退出《#後生仔》後，兩姊妹全力做KOL！而私下嘅佢比阿妹Open，喺社交網上載過性感泳照，身材勁Fit！

李明芙

曾經參加《2018年度香港小姐競選》，最後更打入12強，之後就加入無綫！早前客串演出《愛．回家之開心速遞》，平時講嘢陰聲細氣飾演惡死Wet妹，今次喺《那些》再「重出江湖」。現年25歲嘅佢早前就自爆未拍過拖，連佢都笑言「唔知點解」！而私下嘅佢非常低調，甚少更新社交網，對上一次已經係1月31日！

蘇可欣

4個之中最為人認識相信係佢，喺劇集《愛．回家之開心速遞》飾演「溫文老師」，選港姐出身，因為拍《3日2夜》而爆紅！擁有34C上圍嘅佢不時喺社交網派軍糧，冧到網民流晒鼻血！不過佢早前生日時，就上載同男友Geo合照，宣布名花有主！睇嚟大家只可以隔住個Mon繼續欣賞佢嘅Body喇！