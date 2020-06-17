楊埕涉傷人案後首開腔：我冇傷害任何人

有「翻版張栢芝」之稱的藝人楊埕，上月捲入一宗土瓜灣情侶傷人案被捕，之後連續多日「潛水」，日前終出關散心，對於事件她感到委屈，她表明：「當日我只係想走，我絕對冇傷害任何人，係佢飲醉酒自己整親自己。」對誰是爆料人她心中有數。

楊埕早前被指與屈姓男友Marco發生桃色糾紛，事後她以涉嫌傷人被拘捕，Marco則以涉嫌「藏有攻擊性武器」、「普通襲擊」及「刑事毀壞」一同被捕，有指當時楊埕到上址執拾個人物品，期間雙方爭執，女方的手袋被剪爛及電話被掟爛，事後楊埕頭部及胸口不適，男方則左手腕割傷。事件爆出後昨日她首次在社交網「露面」，上載短片，留言：「心碎，人未死。」她受訪時直言：「當日我只係想走，我絕對冇傷害任何人，係佢飲醉酒自己整親自己。」據了解過程中，當時她曾被人叉住條頸及被刀指嚇，生命受威脅。

飽受負面新聞影響的她，日前與朋友到中環食晚餐散心，大約11時左右，她與一名女性朋友步出餐廳，身穿白色上衣及短裙的她，戴上口罩，起初見到記者在場顯得有點避忌，更一度掩面。當記者問到「心情如何？」、「依家有冇同Marco聯絡？」以及「依家件事發展成點？可唔可以講吓？」，均未有作任何回應，直至她登上的士後才說：「再講啦！」之後便友善地向記者揮手講拜拜。

據知案發後，她情緒陷入低潮，十分傷心，不想讓家人知道，又要找律師處理案件，心情極度惡劣。直至事件被爆出，她一度否認是涉案女事主，但卻被連環踢爆無論衫、褲、鞋、太陽眼鏡以及頸上的癦，與女事主十分吻合，即被質疑講大話。她指當時十分驚慌下，不想令父母擔心，才出此下策，之後感到後悔莫及。據知她原本打算在新聞爆出後，在社交網交代事情，閨蜜指她早在半年前已與Marco分手，事件亦不是外間所報道版本，惟律師建議案件調查當中不適宜發聲，所以只好暫時「封口」，令她大感委屈，有感「有冤無路訴」，而對誰是爆料者亦心中有數。

其好友郭千瑜（Mina）表示早已問候對方：「其實我月頭已經知道呢件事，都知佢呢排唔開心，煩惱緊。（點安慰佢？）會陪佢多啲，不過我呢排開緊劇，都比較忙，有時朝早先收工，都會問侯吓佢。」Mina指楊埕對感情事非常理性，不過當問到兩人之間的事，她則表示：「呢啲係佢嘅私人事，我都唔方便講咁多。」