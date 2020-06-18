張寶兒出動「那渣招」　馴服躁底袁偉豪

2016年參選港姐而加入娛樂圈的張寶兒，坦言入行前朋友圈只是教會及大學的朋友，思想比較單純，現時則少了一份稚氣，連父母及男友袁偉豪（Ben）也覺得她有所改變。拍拖三年，寶兒大方分享兩人的相處之道，縱然生活及飲食方面都很夾，但不諱言與Ben一直互相影響！

Ben向來性格執着、認真又有主見，有一次寶兒駕車時遇無禮司機被欺負，對方更向他倆豎起中指，他即於社交網公開對方的車牌指證惡行；另一次則是拍拖睇戲時，遇到場內有人大聲吃薯片，惟對方事後抹黑Ben眼啤啤，他即發長文為自己平反。對於公義的堅持，寶兒坦言他在這三年間改變了不少：「好難講話我改變咗佢啲乜，但佢嘅性格係柔和咗，以前揸車佢好注重規則、公義，見人唔守規則就會好忟憎，但依家情緒起伏冇咁大、冇咁忟憎。（畀你馴服咗？）佢都好包容我！好似平時我刮花咗佢架車、整污糟咗軚盤，其實佢係好講求乾淨、整潔，但依家就算我整污糟，佢都唔會話我，自己抹番就算。」

兩人被視為「打風都打走唔甩」，並多次傳出婚訊，早前更聯名購下7,000萬的清水灣豪宅。問到下一步會是否結婚？寶兒即開玩笑說：「買咗一個單位，咪睇吓幾時買第二個單位囉！哈哈！其實我成日都諗結婚同未結婚究竟有咩分別，覺得最緊要係關係本質，大家都愛錫對方、相敬尊重，有張婚紙係咪咁必須呢？（你唔急結婚？）我又唔係好急！（買咗樓壓力大？）壓力一定有，我好欣賞佢嘅勇氣，唔係咁多人肯同你冒呢個險！當然大家都會有犧牲，依家買玩具唔可以話買就買，好多時候兩個人拍拖，能夠有共同目標，相信未來一齊向前行，呢個信念係好難得。」

雖然寶兒只得28歲，但說到組織家庭，她不諱言願意婚後為Ben火速生BB：「以前曾經諗過領養小朋友，到依家如果真係結到婚，佢又係屋企嘅獨仔，都想有個小朋友。（未來奶奶有冇提過？）冇提過，佢好Free、好錫我哋。（覺得Ben係咪好爸爸？）佢絕對係一個嚴父，但其實會好錫小朋友，好似平時對住隻貓，我會惡過佢，佢會係錫住嗰個。」

對於經常被標籤為「富家女」，Ben又被指為「三億駙馬」，問到會否為男友增添壓力時，寶兒坦言：「絕對唔會！佢冇唔開心，因為我哋都覺得唔值得因為咁而唔開心，反而我哋更着重大家夾唔夾、係咪有一個好嘅未來。（咁你係咪有壓力？）我哋要學識、清楚自己嘅諗法，外面嘅聲音要捨棄，有啲係需要自己過濾，自己好清楚要啲乜，愛嘅人知道已經足夠。」

寶兒曾於劇集《鐵探》中拍打戲展露身手，對於事業除了希望嘗試做打女外，她坦言拍古裝是其「終極願望」：「細個好鍾意睇宮廷古裝片，文字好靚，自己好鍾意睇書，好鍾意研究中文字。」近年喜歡做Gym的她，操Fit迎接動作場面的挑戰，問到是否又是受Ben影響時，她笑說：「嗰陣佢要影相集，話到時都想我出鏡，所以嗰陣我都好隆重其事，每日都做Gym，堅持咗50、60日，依家一星期都會做三次。」

Location：Life Fitness & Stretching

Trainer：Angus Ip