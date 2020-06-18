生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 你率直坦白的性格，可吸引不少新朋友，好好維持這待人態度便成功。

牛：→ 今天適宜相信直覺隨心意辦事，如有異議要設法克服，別輕易放棄啊！

虎：→ 在和情人一起時，不要只說對方的缺點，多想想他的優點，對大家都好。

兔：↓ 事業運一般，缺點現於人前，急躁焦慮只會自找壓力，對事情沒有幫助。

龍：↓ 不要在情人面前恃寵生驕，請收斂一下你那種輕浮囂張的態度吧！

蛇：→ 並非要盲目擴張，如已計劃好的事不妨主動出擊，會有助計劃成功。

馬：→ 因別人而生氣是多餘的，別人不明白的話，就算你發火也無補於事。

羊：→ 不要想些無關痛癢的事，先做好要做的事方為上策。灰色能帶給你好運。

猴：↑ 已下定目標就要努力實現，積極進取，是成功重要關鍵。金色助運勢。

雞：★ 今天財運相當不錯，遺失的物品，極可能失而復得。金色有助增運勢。

狗：↓ 是日沖煞，壓力使你情緒不穩，容易出錯。競爭對手其實是有助你成長。

豬：→ 遇到問題要立刻解決，不要拖到明天，否則你會徹底失敗，後悔莫及。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌