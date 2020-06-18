預測：疫情轉佳但國際政局不穩，外交力量回升或有助改善。

白羊：事業運回升，但壓力較大，爭取發展良機同時，宜多加休息，以保持鬥志和士氣。

金牛：體能稍遜，工作壓力或較明顯，團隊精神雖好，但仍需多加注意人際關係等情況。

雙子：事業運佳，但精神狀態不穩，人事阻力或會稍大，宜注意溝通、合作及人際關係。

巨蟹：職場及人事變動或會較頻，若能保持正面積極的態度，主動求變，發展機遇不絕。

獅子：工作壓力較大，出勤、公幹及海外項目等雖具阻力，但體能較佳，將不難應付。

處女：偏桃花較旺，但夫妻運較佳，已婚及同居朋友，宜善用公餘，多交流將有助增旺。

天秤：情緒持續回穩，家庭及感情生活將平穩和順，多交流或多約會，將有助增進情誼。

天蠍：人緣及桃花運轉佳，工作運本身雖帶不穩，但貴人運回升，將有助應付各方所需。

人馬：家庭運稍佳，人緣及桃花運回升，親子及感情生活較和順，約會及聚會更能盡興。

山羊：情緒及人氣回穩，辭令及思考力回升，有助增進與改善和家人情感，宜多交流。

水瓶：理財能力回升，有助改善經濟狀況，但客觀變動或會較頻，宜以穩健態度行事。

雙魚：人氣回升，社交活躍，娛樂等開支較大，宜多加節約，並小心處理朋輩金錢事宜。