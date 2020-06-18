姬絲汀被選中新片演戴妃被轟　網民：注定失敗

最近有荷里活電影公司計劃開拍已故戴安娜公主（Princess Diana）傳記片《Spencer》，並公布由《吸血新世紀》（Twilight）美國同志女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）飾演！

故事設定於90年代，講述戴妃與查理斯王子（Prince Charles）婚變。由導演Pablo Larrain執導，他曾拍過前第一夫人美國總統約翰甘迺迪（John F Kennedy）妻子積琪蓮（Jacqueline Kennedy）傳記片《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》（Jackie）。他受訪時大讚姬絲汀是現今其中一名最出色的演員。姬絲汀飾演戴妃的消息傳出後即被大批網民批評，有網民批評戴妃由美國女星飾演之外，亦有網民認為中性打扮的姬絲汀唔適合演戴妃，更有網民留言說：「戴妃值得更好，呢套戲注定失敗！」

查實今次並非首次將戴妃傳奇故事搬上大銀幕，2013年亦拍過愛情傳記片《戴安娜》（Diana），並由英國女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）飾演戴妃。可惜影片票房口碑差，娜奧美更因而提名金草莓最差女主角！一直避談《戴》片成績的娜奧美，後來在訪問中直認後悔接拍該片。