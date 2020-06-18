樣貌身材正過90後！內地四大甜姐仙氣逼死人

由內地小生黃曉明及英皇高層霍汶希等擔任評審的內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐》，在上周播出第一集已廣受注意，單是這集累計播放量已超過4.7億，之後在香港播放的官方網上頻道，首集上載不足4天，瀏覽次數超過130萬次，可見成績驚人！節目賣點就是打着組成中國首檔逆齡女團的旗號，在30位年齡橫跨30、40、50歲的女星中，最後選出5人組團出道。30名女星包括鍾麗緹、陳松伶、伊能靜、黃聖依、鄭希怡及張雨綺等，全部均是紅遍內地的實力演員或歌手。

首集引起網民瘋狂熱討，除了見陳松伶及鍾麗緹等「姐姐」們為出位而施展渾身解數外，最令網民有意外驚喜的，是想不到節目中有4位「姐姐級」的內地歌手及演員：吳昕、金莎、張含韻及金晨，不單樣貌及身材逆齡，更是因仙氣度及甜度爆燈而被稱為「四大甜姐」，網民更瘋狂留言：「我愛甜姐！」、「看不出是超過30歲！」、「青春度爆燈，原來不是18歲的才有，這4個甜姐比起90後還厲害！」

吳昕 37歲

吳昕最為人熟悉的，是跟內地女星謝娜等主持王牌綜藝節目《快樂大本營》，為「快樂家族」成員之一。主持經驗豐富的她，在《乘》中就充分表現了她控制場面的應變及食腦能力。所謂「3個女人1個墟」，當現場有30位女星為出場次序而愈傾愈亂時，她即快刀斬亂麻，立刻想出人人心服口服的安排。而她演繹台灣經典男團小虎隊的名曲《愛》時，以紮辮及露腰的型格造型上陣，令網民眼前一眼，說看慣了她當主持，想不到在台上如狂野魅力的一面。

金莎 37歲

身為歌手及演員的金莎，經典作是內地青春劇《十八歲的天空》中飾演校花「藍菲琳」，令內地觀眾印象深刻，早年更跟同門師兄「JJ」林俊傑合唱情歌《被風吹過的夏天》而得獎外，最為人津津樂道是她和JJ的緋聞傳足10年，2010年金莎獲邀擔任JJ個唱嘉賓時，突然JJ下跪並說：「嫁過我吧！」雖是搞氣氛，但更令緋聞疑幻疑真！在《乘》中金莎是獲網民最看好的一個，認為她必入五強，因表演時充滿活力及少女味十足，無論外形及台風等，完全符合女團氣質。

張含韻 31歲

《超級女聲》季軍出身的張含韻15歲憑歌曲《酸酸甜甜就是我》爆紅，為千禧後最矚目的偶像，推出過多張專輯的她，更曾和趙麗穎合演《知否知否應是綠肥紅瘦》等劇。在《乘》中性感露背上陣的她邊彈琴邊彈唱《Wonderful U》，不少網民說這位國民少女雖然長大，但依然保持少女味及楚楚可憐的味道，更有網民留言：「她有種讓人想娶了她、讓她一輩子幸褔的美。」

金晨 29歲

在《乘》中年紀最小的金晨，最為網民熟悉的，莫過於是主演內地劇《無心法師》「月牙」一角，其實她「舞功」強勁，畢業於北京舞蹈學院民族舞系，並曾獲《舞動奇跡》第三季總決賽冠軍。在《乘》中舞姿性感撩人的她，獲網民力讚顏值超高：「她既甜又酷，美得矛盾令人窒息！」