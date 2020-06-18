日本最新最流行的這個心理測驗，認定一個下意識的動作，就能看出一個人的個性。（互聯網）

日本最新心理測驗 畫星星知個性

都說潛意識的動作可以看出一個人的內心，不經意的青現，才能反映最真實的你。日本大熱的節目中有一個關於星星的心理測驗，測的就是你的第一反應，從這一個動作可以看出個性。大家小時候應該都有畫過五角星，那現在就再畫一次吧！

【問題】

畫五角星的時候，你會從哪一個角開始畫？

A.星星頂部 ①

B.右中上②

C.右下 ③

D.左下 ④

E.左中上⑤

【結果分析】

A.正能量型

你是一個很有使命感的人，不會慵懶地過日子，一定要做出成績，成為有價值的人。無論是責任感和行動力都很強，有錯亦會主動承認，絕不含糊。

B.八面玲瓏型

本身是一個自我意識不高、比較敏感的人，比起自己，你更關注別人的感受，不懂得拒絕別人，常常很願意去配合別人，委屈自己也想成全別人。比較喜歡群體活動，在一群人中很受歡迎。

C.浪漫主義型

對未來充滿憧憬的你，相比現實，更看重夢想與自由。世俗的眼光不能規範你，即使有困難也會積極面對，為了夢想，無論有多困難都會做得到。面對愛情，也會追求童話般的愛情。

D.藝術家型

為人理性，是一個有獨特審美觀和洞悉能力的人，有點自我，不容易被說服和妥協。很會隱藏自己的情緒，給人一種局外人的感覺。在愛情方面不太擅長，容易受傷，屬於晚婚型

E.現實主義型

為人踏實，又積極奮鬥的你，為了自己的目標會努力向前衝；比起依賴別人，你更相信自己，相信自己可以自給自足。不過在奮鬥的同時，你也努力平衡工作和生活，過着充實的人生。然而，這種個性在愛情中，難免也相當保守務實，必要時可以進取一些。