美國科學教視星Danny Masterson涉強姦三女子被起訴

曾與著名男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）在劇集《That 70s Show》合作過的美國男演員Danny Masterson涉強姦被起訴！

現年44歲的Danny因涉嫌於2001年至2003年期間強姦三名女子而被落案起訴。除了《That 70s Show》之外，2018年他亦與艾斯頓在劇集《牧場家族》（The Ranch）中合作過，不過就因為性侵指控而被飛出該劇。據知他於2001年1月至12月期間強姦一名23歲女子，而2003年4月他亦涉強姦另一名28歲女子。至於第3名受害者就是一名23歲女子，她於2003年10月至12月期間在Danny位於荷里活山的寓所被他強姦。若罪成，最高刑罰為入獄45年！9月18日將進行傳訊。

擔任Danny代表律師的Tom Mesereau受訪時回應事件指他是清白的，而他們有信心當所有證據提交和證人上庭作供後他將被判無罪。此外，他亦指Danny與妻子對指控感震驚，而他們一家都知道最終會出現真相，認識Danny的人知道他的性格，並且知道指控全屬虛假。Tom Mesereau是美國知名律師，他曾替已故樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson）打甩孌童案官司。