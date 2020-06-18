侵侵來了！《哈利波特》男星新劇演特朗普造型曝光

荷里活片商除了開拍已故戴安娜公主傳記片之外，美國電視頻道Showtime早前亦宣布開拍美國總統特朗普（Donald Trump）傳記劇集 《The Comey Rule》。

故事環繞特朗普上任初期與聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）就調查「通俄門」事件發生的衝突。劇集根據科米於18年出版的暢銷書《A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership》。預計會在11月總統大選後播出。

特朗普一角找來曾參演《哈利波特：死神的聖物》「瘋眼穆敵」的65歲愛爾蘭男星Brendan Gleeson飾演，至於科米一角，則由《絕世孖寶》（Dumb and Dumber）65歲美國男星謝夫丹尼斯（Jeff Daniels）飾演。而首兩張劇照曝光，有Brendan特朗普的側面，像真度極高！

除了Brendan之外，過往亦有好多紅星都扮過特朗普。其中包括梅麗史翠普（Meryl Streep）和艾力寶雲（Alec Baldwin），艾力在搞笑綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Lives）中演活特朗普，獲外界大讚！