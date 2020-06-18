篠原涼子《派遣的品格2》情節誇張！收視照高企

日本女星篠原涼子主演的NTV電視台日劇《派遣的品格》續集，相隔13年回歸公仔箱昨晩首播，故事主題圍繞日本社會的「高齡化」、「副業」、「AI導入」和「過勞死」等問題。演員保持上陣陣容有篠原涼子、大泉洋、安田顯、小泉孝太郎及勝地涼之外，新加入杉野遙亮和山本舞香等。昨晚首集取得14.2%高收視，成績相當不錯。

《超級特派員》續集開場先播出鈴木雅之主唱的《Motivation》主題曲，畫面則是篠原涼子與舞蹈團東京Gegegay跳唱。篠原涼子在劇中再扮演大前春子，她由西班牙返回日本再任時薪派遣社員，精通西班牙語。尾段，再次發揮巴辣本色，大前春子在郵艇上為公司與外國商人談判擔任翻譯，在談判破裂之際，小泉孝太郎飾演的里中賢介收到新人小夏（山本舞香飾演）手機訊息向他求救，聲稱被人力資源部的人禁固起來，大前春子立即駕駛遊艇往營救，途中與里中轉乘水上電單車趕到，不過會議室大門關閉，大前春子拿電鋸將門劈開拯救小夏，過程認真誇張。不過劇迷相當受落，大讚篠原涼子多年後樣子沒有變過，飾演大前春子依然相當厲害，會繼續追看該劇。