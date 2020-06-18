好煮意：原來番薯都可以做Nachos
2020年06月18日 14:15
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好煮意：原來番薯都可以做Nachos（互聯網）
墨西哥Nachos酥脆惹味，是不錯的佐酒小食，而網站healthygffamily.com就教大家以番薯來代替粟米片，口感更強。
先將番薯切成一片片，厚度相若，下點油和鹽調味，烤焗至脆身便成。配料方面，可以選擇不同款式的豆類以及燈籠椒，如搶眼的紅椒和黃椒，有助加強視覺效果。想更惹味可以多放芝士碎，烤焗後才放上質感較軟身的牛油果和辣椒等，之後放入酸忌廉等醬汁便成。番薯Nachos入口質感豐厚，而且帶一股獨特甜味，作零食或正餐均可。
材料：
番薯 3個
牛油果油 適量
粗鹽 適量
黑豆 1巏
斑豆 1罐
素芝士碎 1杯
彩椒粒 半個至1個
番茄粒 1個
葱碎 2棵
葱白段 1棵
紅洋葱粒 半個
番荽碎 1/4至1/2棵
墨西哥辣椒片 1個
牛油果粒 1個
酸忌廉 少許
做法：
1.番薯切厚片，放在鋪了牛油紙的焗盤上，掃上牛油果油及灑上粗鹽，以攝氏200度烤約20分鐘，翻轉再烤10分鐘至脆身。
2.先在焗盤底放入番薯片，加上豆類、芝士碎、彩椒、番茄和紅洋葱，以攝氏180度烤7至10分鐘至芝士融化。
3.出爐後灑上葱碎和葱段、番荽、墨西哥辣椒、牛油果，再唧入酸忌廉便成。