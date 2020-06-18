ARMY見到心心眼！S20+聯乘防彈少年團

Samsung Galaxy S20+ 5G已經推出一段時間，要再增加吸引力就要搞搞新意思。喜歡跟不同單位聯乘的Samsung，最近宣布跟韓國天團BTS防彈少年團合作，攜手推出Galaxy S20+ 5G BTS Edition智能手機及Galaxy Buds+ BTS Edition無線耳機，裏外都注入韓流元素。

先睇手機，機身以紫色為主調，機背相機位置特別加上紫色愛心圖案，而手機更預載了BTS的專屬布景主題及粉絲社區平台「Weverse」，完全為一眾ARMY粉絲打造。包裝盒更附贈專屬裝飾貼紙，粉絲可借此粉飾機身；另外還附贈BTS成員的相片小卡，讓粉絲收藏紀念。

至於Galaxy Buds+ BTS Edition同樣以紫色為主要顏色，左右外側位置各刻有紫色愛心圖案或BTS標誌，耳機充電收納盒及智能保護殼更能為不同的Samsung智能手機提供專屬的BTS手機布景主題，而包裝盒中也配備BTS成員的相片小卡。

由BTS成員設計的BT21角色一直廣受粉絲喜愛，所以除手機、耳機，Samsung還推出了BT21智能無線充電板和Buds智能保護殼，外形別具街頭風，而且用戶只要將手機放在智能充電板，即可獲得BT21專屬布景主題，包括手機操作介面和動態鎖定屏幕等。

S20+ 5G BTS Edition將於6月19日在三星專門店及CSL Mobile接受預售，而Galaxy Buds+ BTS Edition亦將於同日起在三星專門店、指定特約零售商及經銷商接受預售，而正式發售日期將為7月9日，BT21智能配件也於同日發售。