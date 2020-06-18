雷有輝父子傾追女經　鄧建明最怕仔仔有女友

太極主音雷有輝（Patrick）為8月中音樂會舉行直播記者會，獲隊友兼音樂總監鄧建明（Joey Tang）撐場。講到兩人在疫情期間有幾個月沒合作，Patrick笑言：「好掛住，疫情大家餓咗演唱會、玩集體活動好耐，係時候出街做番啲喜歡嘅事。」

講到政府宣布放寬禁聚令，他開心表示：「好消息，呢兩日有雙彩虹，正如我8月有呢個音樂會，12月又有太極演唱會，就好似double rainbow咁，係個好兆頭好落去。」問到為何選址西九文化區戲曲中心開騷？他表示：「係新鮮場地，嗰度宏偉、華麗，大家又可以好close，會係嗰度第一次有流行音樂表演。」Joey亦讚場地音效靚，而Patrick把聲幾十年都咁好，到時配個鋼琴或結他就可以唱歌。

Patrick又提到近日錄了2020 Rainbow version的《留住我吧》獨唱版，一take過錄好，Joey即讚他唱得好聽，用了新唱法，笑言即不敢join合唱，又笑對方憑此曲再戰樂壇。

講到周日的父親節，Patrick表示囝囝已送了禮物：「佢讚我呢首新歌幾好聽，佢好少讚我或太極啲歌，所以對我嚟講已係好好嘅禮物。」他又笑言兩父子平時講追女經多些。而Joey的囝囝現在澳洲讀書，幸好有男同學一起互相照顧，問到可想兒子帶個女友回來，作為父親節禮物？他即笑言：「唔好啦，有女朋友嘅話我冇得攬佢。」另外，提到Patrick名字的寫法有指是雷有暉，他笑言輝才正確，因兩字發音一樣，故多年來沒多作解釋，現聲明輝才正確。