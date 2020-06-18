IB學生　大學攻讀化學3大須知

澳門一代賭王上個月去世，實在令人惋惜。不過各位讀者你知道嗎，賭王何鴻燊不是金融畢業，亦都不是律師，或者醫生，他在港大的選擇竟然是理學院，只是因為二戰爆發，何鴻燊才未能完成學業。然而近來亦都有不少IB學生，都有查詢有關大學就讀化學的收生要求和出路如何，先前筆者着墨較多於專科，今次和各位讀者分享化學的要求。

香港理學院收生要求

一般來說，香港大學和中文大學的IB收生要求是差不多的，大概在IB 36分左右。學生的IB科目最好生物和化學都選擇高等程度，數學或物理則可以選擇Standard Level。同學需要就讀4年時間，畢業後會獲得Bachelor of Science的學位。

英國理學院收生要求

至於英國理學院的收生分數，則較香港更為廣泛；例如同學有意考入劍橋的化學系，IB要求在40-42分。St Andrews 和Durham 都要求IB 38分，高等程度的3個科目不可低於18分。不過同學要留意，St Andrews要讀4年，其他的英國大學只需要3年就可以畢業。當然，還有分數要求低些的，如Liverpool ，要求在33分左右，高等程度只需化學有6分或以上便可。還有就是University of York，分數要求在35-36，要求化學和數學都要有6分或以上。成績一般，但是有意在英國攻讀化學的學生可以考慮這些大學。

就業機會

至於就業機會，這是家長最為擔心的，讀書除了尋找興趣，探索未知，家長都希望小朋友能在社會上立足。理學院畢業的學生的出路其實不少，有部分學生會選擇成為Researcher或繼續進修，例如近來非常受歡迎的就是研究疫苗的生物化學公司，學生不愁出路。除了疫苗，Healthcare和藥劑都是門路，例如學生畢業於化學學位，繼而進修成為Bio Medical 或Bio Chem, 亦都可以為你打開Biotechnology 的新方向。除此之外，更加實用的就是Forensic 鑑證科，同學可以利用科學方法，查驗屍體，還原真相，對於不怕屍體的IB同學，鑑證科可說是不錯的選擇。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣