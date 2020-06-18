重操舊業做保險　陳家樂「撻着」湯怡嗌有默契

藝人陳家樂於英皇電影《死因無可疑》中，飾演初出茅爐的保險經紀，與多位好戲之人大演對手戲，但都毫無懼色、全情投入，表現令人眼前一亮，獲讚演技大躍進！家樂對此表示：「我唔知道觀眾有冇察覺得到，但自己從中的確可以睇到一個不一樣嘅陳家樂，有啲表情、動作，連我本人都前所未見，呢套戲肯定係我出道以嚟最重要嘅作品！」

最巧合的是，家樂原來曾經曾任職過保險業，他謂：「嗰陣啱啱出道，演藝工作唔多，朋友叫我考個經紀牌，考完之後真係做咗年幾保險，生意唔錯呀！因為我唔怕面懵，會主動同太太們傾偈，可能佢哋覺得我似鄰家男孩，傾多幾次累積信任，就願意幫我簽保單！」

為了幫助家樂投入角色，早在開機前一年，袁劍偉導演持續與他見面，逐場戲深入剖析：「導演就好似教師一樣，好仔細地問，如果遇上類似葉永信（陳家樂飾演之角色）嘅遭遇，我會有乜嘢反應，傾傾吓，好容易講出心底話！」

家樂與湯怡（Kathy）是多年好友，亦曾多次合作，但直到《死》才首度合演情侶，家樂笑言：「同Kathy太熟絡喇，演情侶有利亦有弊，弊處係好容易笑咗同NG，相對嚟講好處更多，彼此有咗默契，一個眼神已心領神會，加上今次有親熱戲，埋位前毋須顧忌太多，佢會對我百分百信任，效果非常自然！」