爆唐詩詠多人追！黃翠如護閨蜜：我叫佢慢慢揀

藝人黃翠如和林文龍今日在電視城為無綫劇《那些我愛過的人》宣傳。對於劇集反應比預期好，林文龍稱都想有好成績，問到是否有留意網上評論？他稱：「我從來唔睇。」原來林文龍本身不愛玩社交網，他稱：「同一班後生演員合作，都可以提升自己嘅網上知識。（阿女都玩？）佢好叻，所以我嘅網上嘢都係阿女幫我處理，簡直係我小秘書。（太太郭可盈和女兒都有捧場？）佢哋係忠實Fans！（阿女見到你喺電視演出有詳評價？）小朋友見到父母演出，都會好興奮。」

蕭正楠幾忙都捧場

拍檔黃翠如則表示郭可盈有致電鼓勵，而公司不少同事和前輩演員都有撐翠如的演出，翠如指劇集跟過往不同，並大受感動：「呢個反應真係估唔到，咁多自己公司人睇，真係好難得！佢哋話對我有改觀，所以佢哋都來個抱抱鼓勵我。（老公有冇睇？）佢有，雖然佢忙開工，但返到屋企都會睇重播。」

另外，提到馬國明與湯洛雯拍拖，得到全城祝福，翠如表示很開心，更坦言與老公蕭正楠都估到蛛絲馬迹：「我哋係估到，但唔出聲，留番佢哋講，但都恭喜同祝福佢哋，男神配女神，簡直完美！（閨蜜唐詩詠有冇嬲？）冇，仲好啦，以後唔好再硬將佢兩個（和馬國明）擺埋一齊，其實佢好多人追，我叫佢慢慢揀，大家亦唔好再幻想佢嘅情緒，佢非常好。」