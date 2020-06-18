重返無綫！高鈞賢預告《流行經典50年》同李彩華合唱

無綫第一代「香港先生」高鈞賢（Matthew）之前離開無綫後，一直於內地發展，長居北京的他，日前返港探望家人、慶祝生日。適逢在港，下星期Matthew亦應邀為無綫節目《流行經典50年》擔任嘉賓，與李彩華一起獻唱。

原來Matthew已六年沒有返回娘家，見他狀態甚佳，外形更被以前成熟、有型，問之前無綫有否找他回巢拍劇時，他坦言：「有傾過，我不嬲同Sandy（余詠珊）都有Keep Contact，佢都好錫我，其實今次返嚟冇諗過會做嘢，全都因為屋企人同我，都係呢段時間生日，所以返嚟大家慶祝、見吓家人。」

Matthew多年來於內地工作，認識不少製作人，現時屬「自由身」自己接工作，他表示之前於內地與羅嘉良、李彩華拍了一套大灣區的劇集，現時都有電影傾談中，他謂：「之前上海拍完嘢，我就會去吓旅行，近呢幾年就住喺北京，綜藝節目、網劇、湖南衛視嘅節目我都有拍，依家好多香港電影人都喺北京，所以大家都多咗接觸，之後會拍一套合拍電影，自己都會搞啲幕後製作，會同朋友搞啲外國品牌產品生意。（自己做埋代言人？）會呀！製作方面都會自己試吓！」