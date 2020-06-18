平治家庭車限時禮遇　睇車兼享親子樂

【特約報道】一到暑假，帶小朋友外出遊玩的機會相對多，一部舒適安全的家庭車可讓您無憂地帶家人去不同地方享受家庭樂！若正物色家庭車的您，萬勿錯過平治（Mercedes-Benz）車系；集舒適豪華、安全性能及科技於一身，定能滿足您所需。

雙重限時禮遇

平治將在6月20至28日期間舉行「平治夏日家庭車巡禮」，購買指定型號車款可專享最高HK$65,000車價折扣及獲贈高達HK$5,000售後服務禮券雙重限時禮遇。

一連兩個周末更特別為小朋友準備多項活動^，包括汽車造型氣球展示供拍照、現場扭氣球服務及DIY手藝工作坊，讓車迷帶同一家大細前來睇車，並度過愉快的家庭日！

輕巧家庭車推介 – 全新B 220：

全新B 220車廂內外全面革新，為輕巧家庭車訂下全新標準。配備MBUX多媒體系統，可透過語音控制多項車廂功能，如冷氣溫度、轉換電台頻道及打電話等，大大增加方便性。車廂方面，提供寬闊的乘坐空間同時增加頭頂空間，讓家人及乘客更享受每段旅程。配合低地台設計，方便小朋友及長者上落，増加日常使用的實用性。於安全性能上更達到EURO NCAP 5星安全評分，加上首次配備的「主動式剎車輔助系統」，為駕駛者及乘客帶來更大保障！

全新B 220驚喜價由HK$349,000*（原價：HK$389,000）或每月HK$3,372*起。

豪華MPV推介 – 新一代V 260：

需要照顧更多家庭成員？新一代Ｖ260 Avantgarde絕對可滿足您的需要，提供7或8座位選擇，讓您與一眾家人朋友出遊！標準配備全景式滑動天窗、內置冰箱的中央儲物箱、備保溫及冷凍功能的杯座及車廂氣氛燈等。V 260 Exclusive版本更設中排獨立電動座椅連按摩功能，為家人帶來更大享受。

新一代V 260售價由HK$653,000或每月HK$10,281*起。

「平治夏日家庭車巡禮」

日期：6月20至28日

時間：9:00am-8:00pm

地點：平治港島品牌中心（柴灣嘉業街60號）

平治九龍品牌中心（紅磡寶來街50號）

查詢：2895 7339（港島）/ 2764 6919（九龍）

*受條款及細則約束

^精選家庭活動只於周末提供 (6月20至21日 及 27至28日)，活動時間為下午1時至6時