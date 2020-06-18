IB？A-Level？IELTS？國際考試點揀好？

好多學生都認為DSE是唯一出路，無形中增加了考試壓力，有升學顧問表示，其實除了DSE，IB、A-Level、IELTS等國際試都有助海外升學，iStudy Learning Centre營運總監Fiona Ma說：「一定要讓同學知道，其實並非只有一條出路，以英國為例，除了可以用IB成績申請，其實也可以報考A-Level考試，另外，想到加拿大升學的人，亦同樣可以透過A-Level申請。」

Fiona解釋，A-Level與IB不同，前者主要是考試為本，一般學生會挑選3至4科，以考試成績就可以報考大學，她說：「而IB考生就要修讀6科，當中包括數學、科學、語文不同躬範疇，除此之外，同學更要撰寫論文和完成服務，2年間的功課全部都會計分，其實這種形式對小朋友的成長非常好，但壓力亦相對較大。」Fiona又指，A-Level每年都有2個考試時間，分別是1月和6月，而現時報考明年1月的考試，仍有充分時間準備，她說：「DSE與A-Level課程其實有7至8成一樣，只是發問的方式不同，因此同學可以報讀一些坊間的課程，補充一些未學的知識，也可以嘗試練習以往的試題，掌握答題技巧。」

至於想到美國升學的同學，則可以報考SAT或ACT考試，Fiona說：「如果英語程度較高，就可以考慮報考SAT，但若然英文程度一般，而理科和數學較強的話，就應該選擇ACT考試。有見及此，同學一定要清楚自己的能力，研究那種考試較適合自己。值得一提的是，有意負笈海外的同學也建議他們報考IELTS，因為不少大學認可相關成績，加上現在可以在網上完成考試，所以不會受疫情影響進度。」