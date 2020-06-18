本日日本：全球旗艦店開業！UNIQLO TOKYO率先睇

日本人氣連鎖時裝品牌UNIQLO TOKYO相信唔使多介紹，而呢個分店遍布世界各地嘅潮牌，將原本設於東京銀座Marronnier Gate銀座2嘅7樓店舖搬竇擴充營業，並於明日（6月19日）喺同一個商場嘅1至4樓開設全球旗艦店。新店舖面積約4,463平方米，找來鼎鼎大名嘅創意總監佐藤可士和，及瑞士建築事務所Herzog & de Meuron負責操刀設計。整體感覺充滿解放感，並有一個樓梯井貫穿1至4樓。其中1樓中央部分便設有展現品牌LifeWear魅力嘅LifeWear Square區，同樓層還集合了注目嘅功能性商品、話題聯乘系列及品牌招牌項目，而開店當日則有跟美國時裝品牌Theory嘅聯乘系列登場。2樓及3樓則分別主打女性及男性服裝，當中3樓更特設空間展示品牌贊助嘅運動員如錦織圭及平野步夢等選手嘅簽名及用過物品。至於4樓則主打兒童及嬰兒嘅服裝，與此同時亦設有旗下T-Shirt系列UT嘅存檔空間，及展示品牌名作嘅UNIQLO Master Piece。值得一提嘅係，每個樓層都有相關嘅主題書籍售賣。真係好想去親身感受一下箇中規模啊！

UNIQLO TOKYO

地址：東京都中央區銀座3丁目21Marronnier Gate銀座2地上1至4階

營業時間：11:00am~9:00pm（明天10:00am開店）