今年興食呢啲五月‧肉糉

端午節又來了，如果巴絲打嫌傳統的裹蒸糉、鹹肉糉普通又悶的話，今年各大品牌及食肆推出的新出品，不少更選用了矜貴的食材如鮑魚、冬蟲草、海參等做餡，有些更以特色糉配酒或其他產品成獨特套裝，讓時令糉子成為時尚食味，自用送禮皆宜。

鮑魚松茸拼XO醬

用鮑魚作糉餡料並非新鮮事，但尖沙咀一間五星級酒店高級中菜廳的重量級裹蒸糉，除用上鮑魚外，還加入瑤柱和松茸做餡，令口感和層次更為豐富，切開後還散發陣陣松茸香氣。如想送禮，還可選擇配酒店自家製的XO醬成套裝，方便親友蘸醬來品嘗。

紅燒鮑魚+鮑魚

老字號餅家推出的極品紅燒一口鮑魚糉王，分量十足，若然選購套裝，還附有2瓶即買即食的紅燒一口鮑，一邊吃糉子，一邊來一啖紅燒鮑魚，超惹味！

陳皮鴨腿湯變糉

本土餅家老字號品牌以傳統的陳皮鴨腿湯作靈感，創作出陳皮鴨腿肉糉，餡料加入經秘製滷水醃煮的鴨腿肉作配，加上煮得軟腍入味的燒腩肉，肉汁滲到糯米飯之中，香軟味濃，吃時還帶淡淡陳皮香，叫人回味。

鮑魚魚子醬盡現著華

本地一間鮑魚專門店推出一款重達400克的特大原隻南非鮑魚瑤柱上海糉，南非鮑魚經慢煮後，入味彈牙，醬汁內的鮑魚骨膠原精華會用來浸醃糯米，令每一口都散發鮑魚香。新推出的套裝，除有特大或原隻南非鮑魚瑤柱上海糉外，還搭配俄羅斯Premium Osetra魚子醬，奢華矜貴盡現。