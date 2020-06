【全球最知名街貓】Bob榮歸彩虹橋　

貓咪就像一個「毒癮」,讓喜歡牠的人沉淪其中,淪為貓奴;但這種可愛的癮,又何嘗不可?如果以癮換癮,讓浪子回頭,更何嘗不是一件美事!由真人真事改編的電影《遇見街貓Bob》( A Street Cat Named Bob)中的主角,今年14歲的橘貓Bob在本月15日離世,牠與主人街頭藝人James Bowen的故事,感動了無數貓奴、影迷 ,對於Bob的離世,James Bowen在社交網寫道:「感覺像是一道光離開了我的生命,而我永遠不會忘記牠。」

關於街貓Bob的故事,該由窮困的James在英國街頭遇上這頭流浪的虎斑橘貓開始說起,當時James甚為潦倒,卻決定負起照顧和治療這隻受傷小貓的責任。本身是癮君子的James,花光了積蓄,在小貓康復後本想還牠自由,結果貓咪卻跟住了James,而James為小貓取名為Bob。為了牠,James下定決心戒毒,一人一貓形影不離,當James如常到街頭Busking表演時,Bob更會型仔地站在旁,又或在James的肩上乖乖待着,像圍巾一樣。一人一貓的這一幕關始在網上流傳,獲得了大家的喜愛,後來更開始有電視台來採訪。

2012年,James把自己和Bob的故事寫成書《A Street Cat Named Bob: And How He Saved My Life》,這段勵志的故事被廣泛流傳,甚至被翻譯成40種語言。2016年翻拍成電影,而Bob更是親自上陣,這隻橘貓可愛的身影深深留在大家的腦海。而原定在今年下半年上映的《來自Bob的禮物》 也是牠留給世人最後的禮物;相信James會繼續在彩虹橋守護James,而James也會為了Bob而努力地生活下去。