【全球最知名街貓】Bob榮歸彩虹橋　

貓咪就像一個「毒癮」，讓喜歡牠的人沉淪其中，淪為貓奴；但這種可愛的癮，又何嘗不可？如果以癮換癮，讓浪子回頭，更何嘗不是一件美事！由真人真事改編的電影《遇見街貓Bob》（ A Street Cat Named Bob）中的主角，今年14歲的橘貓Bob在本月15日離世，牠與主人街頭藝人James Bowen的故事，感動了無數貓奴、影迷 ，對於Bob的離世，James Bowen在社交網寫道：「感覺像是一道光離開了我的生命，而我永遠不會忘記牠。」

關於街貓Bob的故事，該由窮困的James在英國街頭遇上這頭流浪的虎斑橘貓開始說起，當時James甚為潦倒，卻決定負起照顧和治療這隻受傷小貓的責任。本身是癮君子的James，花光了積蓄，在小貓康復後本想還牠自由，結果貓咪卻跟住了James，而James為小貓取名為Bob。為了牠，James下定決心戒毒，一人一貓形影不離，當James如常到街頭Busking表演時，Bob更會型仔地站在旁，又或在James的肩上乖乖待着，像圍巾一樣。一人一貓的這一幕關始在網上流傳，獲得了大家的喜愛，後來更開始有電視台來採訪。

2012年，James把自己和Bob的故事寫成書《A Street Cat Named Bob： And How He Saved My Life》，這段勵志的故事被廣泛流傳，甚至被翻譯成40種語言。2016年翻拍成電影，而Bob更是親自上陣，這隻橘貓可愛的身影深深留在大家的腦海。而原定在今年下半年上映的《來自Bob的禮物》 也是牠留給世人最後的禮物；相信James會繼續在彩虹橋守護James，而James也會為了Bob而努力地生活下去。