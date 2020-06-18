KOL RADAR：泰國6舊腹肌女神　睇得又打得

提起KOL，大家可能會即時諗起中港台或日韓的網紅臉孔。但其實港人另一旅遊熱點－泰國，也盛產不少KOL，而當中一位名為Bebe的KOL，就不單擁有漂亮的臉蛋，還擁有男士都羨慕不來的6舊腹肌，健美的Body Figure和形象為她帶來知名度之餘，更讓她成為不少女生的模仿對象，IG帳戶（Instagram @ thisisbebe）的追隨者人數已升至200幾萬。

其實Bebe是一位藝人，但因為本身熱愛運動，所以創立了FAB detox教人做運動加飲食排毒瘦身，經常在IG上分享自己的運動相照片及短片。從這些真人示範當中可見，她絕對是有姿勢有實際，那些拉筋、倒立、一字馬、器械操及瑜伽動作，如果不是下過苦功，根本不能做到那個地步。尤其是打泰拳，Bebe是拳拳到肉，絕非姐手姐腳扮吓嘢就算，難怪她可以建立健身界KOL的形象，甚至吸引到美容、運動及生活品牌邀請做生招牌，拍攝廣告及宣傳照。IG上的照片可見，脫下運動裝束的她，同樣千嬌百媚，證明天生是食這行飯。