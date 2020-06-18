楊洛婷做司儀！林德信孖Tim妹妹帶頭玩瑜伽

藝人兼瑜伽導師林德信（Alex）與樂隊Dear Jane為慶祝「國際瑜伽日」，本周六（20日）將參與由運動品牌舉行的首個網上瑜伽音樂盛會，活動同時結合瑜伽和音樂，希望香港人能夠安在家中享受當中帶來的正能量，並鼓勵更多人注重健康生活。

品牌大使兼瑜伽導師黃嘉凝（Rebecca）、活動司儀楊洛婷，分別是Dear Jane主音Tim的妹妹及太太，屆時Rebecca會跟Alex帶領大家進行30分鐘瑜伽課程，然後由Dear Jane接棒演出，Tim說：「能夠同屋企人、朋友一起喺呢個前所未見嘅時刻，為大家帶嚟正能量係非常重要，喺抗疫期間，我同老婆有時都會帶埋個女Tanya去郊外遠足、探索香港唔同嘅離島、又會去踩單車、或者去到海灘游泳，保持健康嘅身心。」適逢父親節撞正國際瑜伽日，楊洛婷透露食父親節大餐之前，會叫埋老公、囡囡Tanya做瑜伽伸展動作當熱身。

而擁有十多年豐富瑜伽經驗的Alex，興奮指首次參與盛典感覺好新鮮，瑜伽配合音樂互動是一個有趣的體驗︰「瑜伽嘅獨特之處就係每次練習都會有唔同嘅感受，同身心溝通之餘，會更了解自己，從中獲得正能量去面對生活中嘅挑戰。（會同埋屋企人做瑜伽？）嫲嫲同媽媽都係瑜伽導師，細細個就已經見過爸爸做倒立等高難度動作，有時間我哋仲會約埋一齊練習瑜伽分享心得。」