Volvo

日期：6月20至21日（星期六及日）

時間：10:00am-7:00pm

地點：Volvo灣仔陳列室（告士打道160號海外信託銀行大廈地下）

推介：旗艦7座SUV XC90，備有B5 Momentum（首度配備Mild-Hybrid輕混能技術）、T6 Inscription及T6 R-Design，僅售HK$649,800起。選購T6 R-Design更可免費升級至Harman Kardon高級音響。選購指定型號現貨，可享高達HK$10,000限定禮遇。

Maserati

日期：6月18至19日 （星期四及五）/ 6月20至21日 （星期六及日）

時間：11:00am-8:00pm/ 10:00am-8:00pm

地點 : 九龍塘又一城

推介：選購全新Levante指定現貨，提供多重奢華星級禮遇選擇，包括：限定購車優惠連同免費升級動感配置、額外延長至7年不限里數的原廠保養服務或全期0%利息供款計劃。其他指定型號現貨亦尊享車展期間限定優惠。

Honda

日期：6月20至21日（星期六及日）

時間：10:30am-9:00pm

地點： 荃灣廣場1樓中庭

推介：展出型號包括 Jazz RS、Freed、Vezel及 StepWGN SPADA，可供試駕試乘型號則有Jazz RS、Freed、CR-V、Odyssey及StepWGN L版。選購新車及參加指定財務計劃可享額外禮遇。

Subaru

日期：6月20日（星期六）/ 6月21日（星期日）

時間：9:00am-8:00pm/ 10:00am-8:00pm

地點：Subaru九龍灣旗艦店（宏照道17號康大電業大廈地下）

推介：CP值極高的人氣XV，配備156匹全時四驅設定，只需$199,800起。選購屢獲國際安全獎項及擁有過百項安全設備的Forester e-BOXER，則送「原廠認證9H玻璃鍍膜服務」。參與試駕更可獲精美禮品一份，數量有限，送完即止。