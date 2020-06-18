一腳踏兩船？戴夢夢飛甩太極Ricky火速搭上酒商

現年35歲的藝人戴夢夢，2015年戀上年長19年的人夫、太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky），當時被指是小三，最終Ricky與投資銀行高層正印Anne離婚收場。戴夢夢與Ricky拍拖期間感情時好時壞，2015年時兩人當街耍花槍，夢夢激爆幾度在街上除裙，兩人2017年曾一度分手，但未幾又復合，去年年尾二人以情侶姿態出席名人蔡一鳳弟弟的婚宴，日前更被拍到她與Ricky家人飯敍。惟有傳戴夢夢已另結新歡，與任職茅台出入口貿易生意的何偉略（Dell）拍拖已近半年，與Ricky一起的時間有重疊，疑一腳踏兩船。

上月尾，Dell在鰂漁涌一間酒家舉行盛大生日宴，戴夢夢當晚以女主人身份亮相，逐台敬酒兼招呼賓客之餘，又在台上獻唱生日歌和陪切生日蛋糕，Dell又帶同戴夢夢的唱片海報到場拍照，生日宴猶如婚宴一樣。人緣甚廣的Dell當晚亦有邀請藝人陸詩韻和袁小曼出席。

對於另結新歡一事，東網聯絡上戴夢夢，她表示：「唔係啩？ 唔好意思我開緊會，遲啲覆。」她再受訪時表示，今年三月已跟Ricky分手，回復單身。而Ricky則大方表示：「雖然我們正式分開好一段時間，但是我們仍然是很好的朋友。這個決定，大家亦都難過，是我們彼此理念上有少少分歧，所以再見亦是好朋友。大家也不用猜測，至於她的私人事，我也不方便回應。我們會彼此祝福關心大家，工作上繼續合作，謝謝。」