果粉聚焦：鑄模流出！iPhone 12激似iPhone 4

雖然離iPhone 12推出尚有數月時間，但有關此機的消息一直無停過，繼早前傳出會有iPhone 12、12 Max、12 Pro及12 Pro Max四個版本後，近日又有人爆出新機的鑄模相片。所謂鑄模，即用來製作iPhone 12鋁合金機殼的金屬板，從中可見新機將一改當前的圓角造型，而是採用iPhone 4、5般更加銳利的方正機身，致敬意味濃厚。新機同時又把「M字額」面積收窄，並保留音量實體按鍵及Lightning介面，較為失望的是鏡頭模組仍是向外凸出，增加刮花的可能性。

機身以外，iPhone 12能否支援5G也是果粉關心的問題。據知新機將採用全新Qualcomm 5G晶片，當中iPhone 12、iPhone 12 Max支援較流行的Sub-6頻段，而iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max則在Sub-6以上，同時兼容速度更快的mmWave 5G頻段。由於後兩者需修改母板布局，所以有機會延後生產進度，要遲一點才與果粉見面。