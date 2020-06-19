幸福好簡單　馬德鐘最愛阿仔炮製鋼琴伴奏早餐

視帝馬德鐘的兒子馬在驤，被譽為矚目星二代，外貌身形出眾，性格十分暖男，除會拉小提琴、鋼琴、結他外，又愛整甜品，是馬德鐘眼中的孝順仔，他笑言私下父子角色對調，他不嚴管兒子，反被兒子管，父親節將至，馬德鐘認為不需要禮物，因為每天早上聽着兒子送上的「鋼琴伴奏早餐」已感到好幸福。

馬德鐘（Joe）與年屆22歲的馬在驤（Xiang），無論氣質身形相近，在澳洲大學攻讀機械工程的Xiang，預計明年12月畢業，早前父子一同受訪，一套西裝，父子拆開西裝褸和西褲分開着，平日他們也會交換衫穿着，十分老友，Joe說：「由細到大，我覺得同佢好老友，唔知佢覺得係咪，可能我主觀願望，我哋亦有好多共同嗜好，成日一齊睇戲、講戲，從冇嘈過交。」Xiang說：「我哋都幾好朋友，有時想同佢玩小提琴合奏，想合奏巴哈嘅二重奏。」期間父子一時興致到，即場哼出名曲，Xiang更彈奏一段鋼琴樂曲，充滿詩意。馬德鐘與太太結婚廿周年時，父子曾同台拉奏小提琴，會否再同台演出？Joe揚言實有機會。Xiang具音樂天賦，除有八級小提琴資格外，鋼琴和結他自學亦達高水準，Joe說：「我覺得有受電影影響，我哋鍾意睇一啲彈琴電影，最近睇咗套《聲光伴我飛》（The Legend of 1900），佢覺得音樂好聽，就想彈番出嚟，所以家長指引睇乜嘢戲，好重要！」

而最窩心的，定是每朝早上兒子炮製的「鋼琴伴奏早餐」，Joe說：「其實我每日都好感動，早餐佢食得快啲，食完就去彈琴，我同老婆一路食一路有琴聲伴住，呢個感覺好幸福，唔使節日送禮，每日係咁已經好好，好似五星級酒店食早餐。」Xiang間中午飯後，讓父母邊吃着他炮製的芝士蛋糕邊再伴奏，記得兩年前馬德鐘生日，Xiang親手做了一個朱古力生日蛋糕送他，令向來沒有慶祝生日習慣的Joe，甚為意外，所以馬德鐘直言跟兒子在一起是開心事。更爆出暖男秘密，他說：「我唔會管佢，因為佢好自律，無乜特別需要管，反而佢管我多啲，（點管你？）叫我唔好食咁多、早啲瞓啦呢啲，（你聽教？）我OK，哈哈，好建議會聽，無論乜嘢年紀都要進步。」

Xiang過往放假返港，試過行騷及出席活動，坦言對拍電視及電影亦感興趣，問到畢業後正式入行？他說：「畢業後可能會喺澳洲攞牌做工程師，自己鍾意讀呢科，但唔知鍾唔鍾意做，我有啲同學讀完一年就退出，覺得難唔鍾意；有啲因為鍾意數學先去讀工程，但讀完就發覺唔鍾意。另一個選擇可能發展模特兒，試吓拍戲，（做暖男角色冇難度？）想做反派，型嘛！（傳承爸爸做演藝工作？）係，屋企冇畀意見，我成功佢哋都會開心。」馬德鐘稱以前也經常做反派，笑言：「做反派好，先有得演。」對於兒子是否入行，他抱開放態度，支持兒子選自己行的路，不應以錢掛帥。

Xiang坦言父母對他的悉心栽培，十分感動，「如果自己將來有細路都唔知點搞？」Joe笑說：「都係掟畀我哋栽培囉！」Xiang稱報答家人最好的方法就是「照顧好自己。」兒子咁生性，馬德鐘成個冧晒，而澳洲復課在即，父子又要短暫分開，直言不捨得，但仍死撐「冇理由一個大男人成日喺父母身邊，我都有私人空間嘛，哈哈，（其實邊個陪邊個？）佢陪我哋係真嘅。」

場地：ClubONE 淺水灣

髮妝：Sue Cheung/許智華

形象：Patryk Chaou

服裝：Hugo Boss