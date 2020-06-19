東方日報C1：劈價6千萬！張栢芝1.4億賣世紀大廈

張栢芝2011年以天價1.28億元購入中半山世紀大廈豪宅，至今持貨9年。2014年她開始放盤，一度叫價2億元放售，可惜無人接盤，慘變「蟹貨」！直至近日劈價至1.4億，才成功售出，帳面獲利約1,200萬元。

張栢芝入行至今吸金力強，早年紅爆歌影壇，高峰期試過年賺1億！懂得錢搵錢的她最愛投資買磚頭，手持多個物業，包括大埔康樂園獨立屋及跑馬地翠景樓頂層連天台，其中最大投資是2011年以1.28億元購入中半山世紀大廈頂層單位，該單位實用面積2,786方呎，呎價為45,944元，創下當時屋苑紀錄。

經濟差有影響

2014年，有指栢芝欲以高價2億元放售該物業，但因叫價太高乏人問津。3年後，她將放盤價調低至1.68億元，但依然無人承接。去年她再進一步降至1.5億元，但由於當時香港經濟環境轉差，令豪宅更加難以放售。直至今年，因新冠肺炎疫情影響致百業蕭條，香港經濟更為惡劣，栢芝再降價至近1.4億元，終成功售出。雖然較2014年開出的2億元壓低近6,000萬，不過成交呎價仍高達5萬元，再創該單位新高。

估計賺400萬

根據土地註冊處資料顯示，該單位現由一間公司持有，董事為張栢芝（CHEUNG PAK CHI CECILIA）。栢芝持貨9年，帳面獲利約1,200萬元，扣除一切雜費、佣金等，估計賺近400萬元。過去她亦在樓宇買賣中獲利，有指她早年出售銅鑼灣龍濤苑高層單位及同區的百德大廈中層單位，合共賺245萬元！對於是次放盤成功，雖然栢芝至截稿前未有回應，但她明顯心情勁靚，昨日於社交網上載跟二仔Quintus的行街短片，Quintus不停問媽咪問題，她未有回答，只輕快步行，她留言：「Quintus真係好搞笑，問題少男！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：