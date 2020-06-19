生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 不要執着自己的意見，多聽別人的建議，事情反為會容易辦得多。

牛：↑ 今天有機會結交到商業上的異性朋友，對你未來事業，肯定有幫助。

虎：↓ 有事情要做的話，今天一定要把它完成，否則留待明天會有更多變數。

兔：→ 很多不明所以的問題接踵而來，星象預兆親友會找你幫忙，不妨拒絕人。

龍：→ 上午因小事處理不當而有麻煩，請到同事幫忙後，不妨請對方吃下午茶。

蛇：↓ 金錢問題開始煩擾你，雖可能不如你所想像般嚴重，但也要小心金錢使用。

馬：→ 金錢上可能會出現混亂情況，盡量不要與人有借貸關係，否則會更麻煩。

羊：→ 一路猶豫未決的事情，今天將會重新浮現，但情況已穩定下來，不難解決。

猴：★ 運氣大好，工作與金錢皆得心應手，無論是甚麼事情，都可放心去做。

雞：↑ 積極是攻擊對手的最佳武器，勝利早在你手，不妨放膽主動出擊。

狗：→ 當你遇到障礙時宜採用非正統手法解決，有時多花心思便能出奇制勝。

豬：↓ 是日沖煞，今天體力勞動是無法避免，但東奔西跑不保證得到好收穫。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌