Miffy 65周年！REVÉ by RENÉ推潮流新品

炎炎夏天，最鍾意同陽光玩遊戲，太陽眼鏡成為必備之選，因首創Make Me Meow及獨角獸太陽眼鏡而風靡全球的REVÉ by RENÉ，今年又有新佳作。適逢卡通人物Miffy 65周年，特別推出Miffy太陽眼鏡，可愛趣致的公仔圖案，呈現於太陽眼鏡上，款式獨特，浮誇的設計更具時尚感，還充滿童真，帶你游走現實與夢幻之間。

由設計師René Chu與Moiselle太子女陳蕾安（Tiffany）創辦的眼鏡品牌REVÉ by RENÉ成立短短六年，已打響名堂，眾星追捧是品牌成功因數之一 ，除了中港台韓星外，亦深得荷里活紅星愛戴，Beyoncé、桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、G- Dragon、少女時代、崔始源、范冰冰、佘詩曼、蕭亞軒、關之琳、周汶錡等為之傾倒。Tiffany表示由細到大對眼鏡都情有獨鍾，因緣際會下認識René，兩人一拍即合，她說：「我以前一直做accessories為主，眼鏡都屬於accessory，覺得太陽眼鏡可以將一個人嘅total look改變，唔同造型有唔同變化，我2017年開始加入佢公司成為合作夥伴，佢主力設計同創意方面，而我負責點樣拓展市場及宣傳方面。」

品牌深得明星追捧，兩人大感幸運，Tiffany說：「我哋設計嘅眼鏡，啲人一見到就認得係我哋品牌，好幸運，但我哋喺設計上都有好多細節位，例如有個磁石設計，可以將唔同形狀嘅嘢放喺眼鏡上面，呢項製作花咗好多時間研發，每款眼鏡要花上一年製作，同埋亦有申請專利，令到品牌原創性更高。」曾經一度爆紅的Make Me Meow就是以磁石設計了貓耳朵，而為求創新，品牌每年均會推出富特色的太陽眼鏡，Tiffany說：「我哋每年都會與唔同產品合作，通常揀卡通人物，之前出咗Minions、Snoopy，今次做Miffy，因為今年Miffy成立65周年，好有意義。（好多設計都充滿童真？）係，我同René哋較鍾意啲簡單或者童真的嘅感覺，好想傳遞小朋友純真嘅畫面畀大家，傳遞正面又開心嘅訊息。」

René透露Miffy太陽眼鏡細節位花了不少心思，她說：「Miffy嘅特色係佢嘅交叉嘴形，我將佢放咗眼鏡鼻樑位置，另外左上方有Miffy兔耳朵凸出嚟，眼睛同嘴巴印喺鏡片上。」此外，她亦深明喜歡Miffy的大多數為女性，所以鏡片上亦特別採用最受女士歡迎的玫瑰金色調。另外還推出Miffy好朋友熊仔Boris，Tiffany說：「我哋攞番Make Me Meow嗰種感覺，眼鏡框有番對耳仔，加上半透明鏡片，可以睇到對眼睛，又有少少神秘感，好啱唔化妝出街或搭飛機時戴。」René補充：「因為疫情關係，好多人會戴眼鏡同口罩保護，呢款眼鏡好適合，無論日頭或夜晚可以戴。」

Makeup: Meegan Seak

Hair stylist: Hei Lee@essensuals HK

Venue: Essensuals Toni & Guy HK