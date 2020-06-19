預測：月底前，銀行、地產及國企相關項目，價位走勢或會較強。

白羊：公私兩方或會出現一點壓力和變動，人氣略為不穩宜多作協調，勿過於堅持己見。

金牛：身心狀態略為不穩，工作運稍遜，處理文書、傳訊、運輸及溝通等工序宜多留神。

雙子：財運稍遜，注意突發性支出，如罰款、罰息等。社交、約會等開支較大宜多節約。

巨蟹：情緒及人氣或較不穩，家庭、感情和公事或會較費心神，宜嘗試放鬆，避免緊張。

獅子：身心狀態或較不穩，工作壓力將較大。出勤、公幹、出門及海外項目等需予耐性。

處女：職場變動及人事問題或會多費心神，宜保持樂觀。宜善用時間，多關懷伴侶家人。

天秤：公私兩方或會出現一點變動和壓力，以正面樂觀態度處理，將有助尋得發展契機。

天蠍：身心狀態稍遜，工作壓力或較明顯，小心處理文書、溝通、傳訊等工序為明智。

人馬：社交、家庭及約會等開支或會較大，小心避免人情與金錢糾結，可免因財失義。

山羊：人氣稍遜，身邊人或較任性，家庭、職場或感情或會出現一點壓力，宜嘗試放鬆。

水瓶：身心狀態或較不穩，工作壓力較大，宜善用公餘多休息，讓自己好好充電和放鬆。

雙魚：財運稍遜，社交、約會及家庭開支或會較大，宜多加節約，減省非必要的支出。