維達4D Deluxe立體壓花袋裝面紙　觸感軟綿綿　輕柔新體驗

【營業資訊】重視每一個生活細節，全因為你關心最重要的家人。維達同樣重視每個細節，細心研發立體壓花，為你帶來溫和舒適的棉柔觸感，體貼全家人。全新推出的維達4D Deluxe立體壓花袋裝面紙，延續4D Deluxe系列的棉柔觸感，採用歐洲4D-Deco立體壓花技術，每張面紙表面均有獨特立體棉點，配合棉韌綫及軟氣墊的設計，給你前所未有的棉韌舒適觸感！

4D Deluxe立體壓花袋裝面紙通過皮膚科測試，對皮膚溫和零刺激，細心呵護柔嫩肌膚，為你和家人帶來「棉棉」不斷的舒適享受。同時通過歐洲委員會AP(2002)1及德國LFGB預期接觸食品的紙張檢測，無論抹咀、臉甚至接觸食物，都一樣用得安心。同時推出天然無香及綠茶淡香兩種選擇，滿足家人不同需要。