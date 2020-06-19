聽晚首播　金秀賢孖徐睿知錄電台特輯宣傳

去年7月退伍的韓國男神金秀賢夥拍女星徐睿知主演的tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》將於明晚首播，劇集是金秀賢相隔5年回歸公仔箱，亦是退伍復出之作，不少劇迷都十分期待。

金秀賢在劇中飾演精神病患者監護人，與自閉症哥哥相依為命，因沉重負擔一度萌生讓哥哥與自己早日解脫的念頭。而徐睿知扮演反社會人格障礙的人氣童話作家，性格高傲，二人首次見面，女方便直指金秀賢是「偽善者」，之後雙方糾纏不清，展開奇幻的浪漫緣分。

電視台今日再公開金秀賢與徐睿知的新劇照，相中徐睿知似乎準備離開，坐在長椅上的金秀賢就捉住徐睿知的手腕，之後徐睿知就面帶笑容靠近金秀賢並望實對方，令人好奇二人之間到底發生甚麼事情。

另外，金秀賢與徐睿知近日與飾演金秀賢哥哥的男星吳正世為Naver NOW網上電台錄製特輯，將於香港時間明天及下周六傍晚6點公開。三位主角將在明晚播出的特輯中介紹劇集，亦會探討劇中角色的特點，更會讀出聽眾的故事和幫聽眾解決疑難，而下周播出的特輯則會由三位演員選出第一及第二集的經典場面，三人更會就第三及第四集稍作劇透，並會公開在拍攝現場的難忘趣事。